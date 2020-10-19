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Altısı yerli 9 vaka

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Altısı yerli 9 vaka

 Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 2 bin 70 PCR testi yapıldığını, 6’sı yerel 9 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye  geldiğini, 6 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.

Pilli, birçok kurumda pandemi kurallarına uyulmadığını gözlemlediklerini, ülke genelinde tüm iş yerleri, kurum ve kuruluşlarda kurallara uyulmasının büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı ekiplerinin maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmayan iş yerleri ve kurumlarda denetimleri sıklaştıracağını belirten Bakan Pilli, kurallara uymayanlara yasal işlem başlatılacağını söyledi. 

Bugün itibarıyla Kovid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2070 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9

Ülke dışından gelen vakalar -  3 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 

Yerel vakalar - 6 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 201.546 

Toplam Vaka Sayısı- 861

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 785

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 71 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 21 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 50 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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