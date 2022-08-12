“Altın yumurtlayan tavuğun kafasını kestiler”

KTAMS Başkanı Bengihan, Motorlu Araçlar Birimi’nde de sürekli veznelerde çalışan partililerin, iş yükünün çok olması nedeniyle daha rahat dairelere görevlendirildiğini belirtti





KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Ehliyetler Birimi’nden partizanca personel eksiltildiğini belirterek, Motorlu Araçlar Birimi’nde de sürekli veznelerde çalışan partililerin, iş yükünün çok olması nedeniyle daha rahat dairelere görevlendirildiğini ileri sürdü.

Ayda 5 Milyon TL para toplayan, Maliyenin en önemli kasası olan birimde çalışan ekibin bozulduğunu dile getiren Bengihan, amacın partiliyi memnun etmek olduğunu öne sürdü. Bazı çalışanların Meteoroloji Dairesi ile Jeoloji ve Maden Dairesi’ne gönderildiğini savunan Bengihan, “Altın yumurtlayan tavuğun kafasını keser gibi iş yükü artmasına rağmen personel azaltılıyor” dedi.

Sendikalara yönelik eleştirilere tepki gösteren Benhigan, şunları kaydetti:

“Bizim amacımız halkın aldığı kamu hizmetini aksatmadan, ertelemeden kaliteli ve verimli bir şekilde vermek, çalışanların da ekip çalışmasını ve motivasyonunu sağlamak. Bunu istemek statükoculuksa evet ben statükocuyum.”

Kurumların itibarsızlaştırılmasına razı olmadıklarını dile getiren Güven Bengihan, “Onlar kurumlarımızı koruyacağı yerde sendikalarımız koruyor” dedi. "Partizanca" olduğunu savunduğu, görevlendirilen çalışanlar geri gelene kadar eylemlerinin devam edeceğini kaydeden Bengihan, ilerleyen günlerde ilçelere de gideceklerini, ilçelerde de bu hizmetlerin verilmeyeceğini söyledi.

“Sayın Erhan Arıklı ne kadar çok Avrupa Birliği sempatizanı oldu” diyen Bengihan, Avrupa Birliği’nde bakanların "ihalesiz akaryakıt alarak, kurumu 140 Milyon TL zarara uğrattıklarında" o koltuklarda oturup, oturamayacağını sordu. “Avrupa Birliği’ndeki bakanların ne şekilde davrandığını ve görevden giderken ceketini alıp gittiğini örnek alsınlar” diye konuşan Bengihan, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’i örnek gösterdi.

Hava Sporları Federasyonu’ndan kamuya 17 kişi istihdam edildiğini kaydeden Bengihan bu kişilerin nereye gönderildiğini sordu.



