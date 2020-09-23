Casino İşletmecileri Birliği, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalara tepki gösterdi. CİB Başkanı Ahmet Arkın, “Artık 550 bin bilet satın alan bir sektör yok, 8 bin 500 kişiye istihdam, ülkeye de 700 milyon dolar katkı sağlayan bir sektör yok. Altın yumurtlayan tavuğu mezbahaya gönderdiler” dedi

Casino İşletmecileri Birliği (CİB), hükümetin şans oyunları sektörüne yönelik “beceriksiz ve düşmanca” davrandığını belirtti, “Altın yumurtlayan tavuğu mezbahaya gönderdik” dedi.

Hükümetin şans oyunları sektörünü kapattığını ancak muafiyet uygulamasının dışında tutuğunu belirten casino işletmecileri, 8 bin 500 kişiye istihdam yarattıklarını, her casinonun Maliye’ye 700 bin euro ruhsat parası ödediğini ifade etti.

CİB, KKTC’deki Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalara tepki gösterdi.

Önceki akşam Girne’de The Garden’da basın toplantısı düzenleyen birlik yetkilileri, hükümeti eleştiri yağmuruna tuttu.

Toplantının açılışında konuşan CİB Başkanı Ahmet Arkın, “biz sadece Covid-19 salgınıyla mücadele etmedik, bizi yönetenlerin acemilikleri, beceriksizlikleri ve duyarsızlıklarının yanı sıra zaman zaman da düşmanca tavırları ile mücadele etmek zorunda kaldık” dedi.

Ekonomiye 700 milyon dolar katkı sağladıklarını anlatan CİB Başkanı Ahmet Arkın, “Bizi yönetenlerin beceriksizlikleri ve düşmanca tavırları ile mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Arkın, “Artık 550 bin bilet satın alan bir sektör yok, 8 bin 500 kişiye istihdam, ülkeye 700 milyon dolar katkı sağlayan bir sektör yok. Altın yumurtlayan tavuğu mezbahaya göndermeyi başaran bir yönetimle karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı.





