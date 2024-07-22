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Altın Kumsal çöplüğe döndü

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Karpaz’ın altın sahil şeridi çeşitli atıklardan oluşan çöpler nedeniyle utanç verici görüntülere sahne oldu. Sorumsuz kişiler tarafından yapılan deniz pikniği sonrası çevreye bırakılan naylon poşetler, pet ve cam şişeler hem çevre kirliliği oluşturuyor, hem de canlı yaşamını tehlikeye atacak atıklara dönüşüyor

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Altın Kumsal çöplüğe döndü
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Dipkarpaz, Kıbrıs'ın en bakir ve doğal güzelliklere sahip bölgelerinden biri olarak biliniyor. Ancak, son zamanlarda artan çevre kirliliği, bu eşsiz doğanın tehdit altında olduğunu gösteriyor.
Dipkarpaz bölgesinde yaşanan çevre kirliliği sorunu, Çevre, Doğa Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak'ın sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi.
Borak'ın paylaştığı fotoğraf, sahil şeridindeki çöp yığınlarını ve bölgenin ne denli kirletildiğini açıkça ortaya koyuyor.
Başkan Borak, Altın Kumsal bölgesindeki çöp birikintilerini gözler önüne seren bir fotoğraf paylaşarak, çevre kirliliğiyle ilgili sert eleştirilerde bulundu ve "Amacınız Nedir, Neyin Peşindesiniz, Pisliklerinizi Kimin Almasını Bekliyorsunuz Merak Ediyorum." dedi.
Fırat Borak'ın sert tepkisi, bu sorunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Halkın ve yetkililerin bu konuda daha duyarlı olması, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak adına büyük önem taşıyor.

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