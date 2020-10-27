Altı yerel 10 pozitif vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1901 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını ve 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 6 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

27 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1901

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

Ülke dışından gelen vakalar: 4

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar: Yok

Yerel vakalar: 6

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8

Bugün Kaybedilen Hasta Sayısı: Yok

Toplam Test Sayısı: 215.643

Toplam Vaka Sayısı: 920

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 843

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 72

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 46

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: Yok