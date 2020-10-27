Altı yerel 10 pozitif vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1901 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını ve 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 6 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.
27 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1901
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10
Ülke dışından gelen vakalar: 4
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar: Yok
Yerel vakalar: 6
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8
Bugün Kaybedilen Hasta Sayısı: Yok
Toplam Test Sayısı: 215.643
Toplam Vaka Sayısı: 920
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 843
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 72
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 46
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta: Yok