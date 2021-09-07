Altı köyde 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy’e yarın 9:00-11:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Girne bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik kesintisi orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak.