banner762
banner753
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
193 0
MGA ve Koop kazandı
MGA ve Koop kazandı
10 0
 
Koop Süt’ten bir zam daha
Koop Süt’ten bir zam daha
184 0
Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı
Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı
13 0
Bunu da gördük!
Bunu da gördük!
82 0
Odun sobaları yanıyor, memleket boğuluyor
Odun sobaları yanıyor, memleket boğuluyor
568 0
“Paniğe gerek yok”
“Paniğe gerek yok”
137 0
banner661
banner726

Altı ithal üründe limit üstü bitki koruma saptandı

banner476

İthal ürünlerden 30 numunenin 6’sında limit üstü bitki koruma ürünü saptanırken, incelenen 22 yerli ürünün tümü temiz çıktı

banner714
Altı ithal üründe limit üstü bitki koruma saptandı
banner721

Tarım Dairesi 10-16 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ürünlerden 30 numunenin 6’sında limit üstü bitki koruma ürünü saptanırken, incelenen 22 yerli ürünün tümü temiz çıktı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitler çizelgesinde değerlendirildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, ithal ürünlerden 30 numuneden 24’ünün temiz olduğu, 6 üründe ise limit üstü bitki koruma ürünü saptandığı kaydedildi.

Selgün Tic. Ltd’e ait Golden ve Starking türü elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler, firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek. Yine aynı şirkete ait siyah üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler ise firmanın isteği üzerine imha edilecek.

Onbaşı İşl. Ltd.’e ait ayvada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Cahide Kılıç’a ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilecek.

Engin Değirmenciye ait armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilecek veya menşeine iade edilecek.

YERLİ ÜRÜNLERİN TÜMÜ TEMİZ

Yerli ürünlerden alınan 22 numunenin hepsi temiz olduğu ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadığı açıklandı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.