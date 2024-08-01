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Alsancak’ta inşaatta iş kazası… 47 yaşındaki işçi yaralandı

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Alsancak’ta dün bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, 47 yaşındaki Cenk Yavaş yaralandı.

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Alsancak’ta inşaatta iş kazası… 47 yaşındaki işçi yaralandı
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Polis basın bültenine göre, saat 15.30 sıralarında, Alsancak’ta yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Cenk Yavaş (E-47), ikinci katta kalıp söktüğü sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 buçuk metre yükseklikten zemine düştü.
Kazada yaralanan Cenk Yavaş, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı ve sağ ayak bileğinde kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
 
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