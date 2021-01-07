Alsancak’ta büyük panik

Hastanede annesini ziyaret eden bir Alsancaklı, korona virüsü kaptı, ardından 2 arkadaşının da testi pozitif çıktı. Vakaların temaslılarının büyük ailelerden oluşması nedeniyle, 60’tan fazla temaslı olduğu öğrenildi. Alsancak Belediyesi önemli işi olmayanların evlerinden çıkmamasını istedi





Kuzey Kıbrıs'ta 16'sı yerel 18 yeni vaka çıktı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2591 olduğunu, 16'sı yerel 18 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 16 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Vakalardan 4 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 1 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı.



ALSANCAK’TA BÜYÜK PANİK

Öte yandan Hastanede annesini ziyaret eden bir Alsancaklı, korona virüsü kaptı, ardından 2 arkadaşının da testi pozitif çıktı. Vakaların temaslılarının büyük ailelerden oluşması nedeniyle, 60’tan fazla temaslı olduğu öğrenildi.

Girne-Alsancak bölgesinde 3 kişinin PCR test sonucu pozitif çıktı, ‘birinci derece temaslı’ kapsamında 60 kişi karantinaya alındı. Bulaşın, Lefkoşa Devlet Hastanesi kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Alsancak’ta covid-19 paniği yaşanıyor. Hastaneden bulaştığı tahmin edilen 1 kişinin testinin pozitif çıkması ile dün de bölgede 2 kişinin daha testi pozitif çıktı.

Göğüs Hastalıkları Bölümünde yatan annesini ziyaret eden bir gencin korona virüse yakalandığı ve temaslı 2 arkadaşının da dün testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

3 pozitif vakanın ardından bölgede bulaş tedirginliği yaşandığı ve 60’tan fazla temaslı olduğu ifade edildi.

Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, olayı doğrularken, vakaların temaslılarının büyük ailelerden oluştuğunu, bu yüzden temaslı sayısının da çok fazla olduğunu ifade etti.

Ataser, test sonucu pozitif çıkan şahıslardan birinin annesinin, geçtiğimiz günlerde Lefkoşa Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümüne giderek, virüse hastane içinde maruz kaldığı ve böylece bulaşın yayıldığı düşüncesinde olduklarını da paylaştı.

Alsancak'ta belediye tarafından 'maskesiz sokağa çıkılmaması' yönünde anons da yapıldı.

Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser sosyal medya hesabından da şu açıklamayı yaptı:

"Son zamanlarda artmakta olan ve bölgemizde de tesbit edilen Covid-19 salgını nedeni ile tüm halkımızın gerekli önlemleri alması,hijyenik ve temizlik açısından dikkat etmesi, maskesiz sokağa çıkılmaması, toplu bulunan ortamlardan uzak durulması ve önemli işi olmadıktan sonra evinden çıkmaması önemle rica olunur."

