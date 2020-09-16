Alsancak ve Lapta Bölgesi yarın 7 saat elektriksiz

Alsancak ve Lapta bölgesinde yarın 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın saat 09:00 -16:00 saatleri arasında Alsancak Sahil, 5. Alay ve Camelot Beach Club Bölgesi, Ak 2000 Sitesi, Lapta Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı, Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu bölgesine elektrik verilemeyeceği kaydedildi