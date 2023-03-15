Alsancak'ta yarın elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Alsancak Recaioğlu sitesi, Poolland Hırdavatçı ve civarına 5 saat süreyle elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre kesinti 09.00-14.00 saatleri arasında olacak.
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