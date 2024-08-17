Alsancak-Lapta-Karşıyaka ana yolunda sona doğru

Alsancak-Lapta-Karşıyaka ana yolunun yıl sonuna kadar tamamlanacağı açıklandı

Başbakan Ünal Üstel, yapımı devam eden Alsancak-Lapta-Karşıyaka ana yolunda incelemelerde bulundu. Üstel, yolun yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkanı Fırat Ataser ve bürokratların da hazır bulunduğu incelemede, Başbakan Üstel’e projeyi üstlenen şirket yetkilileri, asfaltlama, altyapı, köprüler ve drenaj sistemi ile ilgili yapılan son aşama çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Yol çalışmasını sürdüren Tüfekçi İnşaat'ın Direktörü Hüseyin Tüfekçi, “Altyapı oteller bölgesine kadar bitti. Elektrik altyapısı ve direnaj çalışması bitiyor. Güney cephenin asfaltını dökmeye başlıyoruz. Okullar açılana kadar yetiştirmeye çalışacağız.” dedi.

LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser, aşırı yağmurlar nedeniyle, yolun geçtiği bölgede zaman zaman taşkınlar olduğunu hatırlattı.

Ataser, “Sayın Başbakan konuya el attı. Büyük bir sorun çözülüyor. Hassasiyeti için Başbakan Üstel’e teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, yol projesinde son aşamaya geldiklerini söyledi.

Arıklı, “Teknik birtakım sorunlar yaşanıyor ama Başbakan'ın talimatı var, bitirilmesini istiyor. Maddi manevi fedakarlığa hazır. Sayın Başbakan'a teşekkür ediyorum.” dedi.

ÜSTEL: "YOL PROJESİNİN SONUNDAYIZ"

Başbakan Ünal Üstel ise, “2012'de ihale edilip 2012'den beri bekleyen Girne batı yollarının, biz hükümete gelir gelmez, ilk günlerde çalışmasını yaptık ve 2012'de ihaleye çıkılan yarım kalan ve ondan sonra da gündemden düşen yol projesinin sonundayız.” dedi.

Üstel şöyle devam etti:

“Yıl sonuna kadar bu yol, ilgili şirket tarafından tamamlanıp bölge halkının kullanımına sunulacak. İklim değişikliğinden zaman zaman yağışlardan sel felaketleri de olur. O sel felaketlerinde zarar gören köprülerin tümünü de yeniliyoruz. Artık herhangi bir yağış olduğu zaman sel felaketine maruz kalacak bölge halkımızı için iyileştirmiş olalım.

Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar hem güvenli yol trafiğini sağlamak için hem de yol da seyrederken insanlarımızın daha çağdaş bir yol seyri almaları için ve bir taraftan yol düzenlemesi yapılırken bir taraftan kaldırım çalışmaları yapılırken bir taraftan da bölgenin ışıklandırılması yapılıyor.

Özellikle Alsancak Lapta Çamlıbel Belediyesi'yle iş birliği içerisinde çemberleri de iyi bir noktaya götüreceğiz. Burada yaptığımız yolu, hem bölge halkına güzel bir eser olarak bırakalım hem de insanımız daha rahat daha güvenli bir yolda seyredebilsin.

Bu yüzden biz ilgili bakan arkadaşımız Erhan Arıklı ile belediye başkanı ile ve ilgili daire müdürleri ile yerinde bir incelemek istedik. Yerinde bir keşif yapmak istedik çünkü hesapta olmayan bazı bedeller ortaya çıktı. Onları da yerinde inceledikten sonra daire müdürlerinin yapacakları çalışmalarla biz yolu durdurmadan ilgili şirket süratli bir şekilde yolu bitirmesi için o incelemelerini yaptık, bitirdik. İlgili şirket de elinden gelen çabayı ortaya koyuyor. Burada bölge halkı da büyük bir duyarlılık gösteriyor. Anlayışlarından dolayı bölge halkıma teşekkür ediyorum. Ve inanırım yıl sonuna kadar bu yolu tamamlayıp ondan sonrada doğu bölgesindeki ıstırap yolunun temelini atmak için o tarafa geçeceğiz. Böylece aynı sıkıntıları yaşayan Girne - Çatalköy yolunun startını da ileriki günlerde vermiş olacağız. Şimdiden ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun.”