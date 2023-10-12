banner913
banner932
Siviller zor durumda
Siviller zor durumda
13 0
TEMOS, YDÜ Hastanesi’nin akreditesini dünyaya duyurdu
TEMOS, YDÜ Hastanesi’nin akreditesini dünyaya duyurdu
9 0
 
Karikatür davasında ikinci beraat
Karikatür davasında ikinci beraat
62 0
"Girne Arkın Group Fest 23’ e görkemli kapanış
14 0
60 0
Pile'deki uzlaşı neler içeriyor?
Pile'deki uzlaşı neler içeriyor?
111 0
İlk etapta 16 reçete sahte
İlk etapta 16 reçete sahte
437 0
banner964

Alsancak Girne’ye öncü oldu

banner476

banner974
Alsancak Girne’ye öncü oldu
banner971
Girne bölgesi belediyelerinden Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi bölgesindeki birçok eksikliği yanında öncü de olmaya devam ediyor.
Son günlerde Girne Belediyesi tarafından hayata geçirilen Girne’deki Hirondel çemberinin trafik ışıklarına dönüştürülerek trafiğin rahatlatılması gündem olurken, benzer uygulamanın çok daha öncesinde Alsancak’ta uygulamaya girdiği ve öncü olduğu belirtildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.