Alsancak Girne’ye öncü oldu

Girne bölgesi belediyelerinden Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi bölgesindeki birçok eksikliği yanında öncü de olmaya devam ediyor.

Son günlerde Girne Belediyesi tarafından hayata geçirilen Girne’deki Hirondel çemberinin trafik ışıklarına dönüştürülerek trafiğin rahatlatılması gündem olurken, benzer uygulamanın çok daha öncesinde Alsancak’ta uygulamaya girdiği ve öncü olduğu belirtildi.

