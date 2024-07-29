banner913
banner932
Korhan Saygıner Letafet’te unutulmaz bir gece yaşattı
Korhan Saygıner Letafet’te unutulmaz bir gece yaşattı
15 0
Feyzioğlu görevinden alındı
Feyzioğlu görevinden alındı
42 0
 
"Artık kimse trafikte ölmesin"
19 0
Şampiyon Levent erkekleri
Şampiyon Levent erkekleri
35 0
Buse’ye büyük destek
Buse’ye büyük destek
37 0
2 trafik kazasında 2 yaralı, 1 tutuklu
2 trafik kazasında 2 yaralı, 1 tutuklu
97 0
Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 374 sürücü rapor edildi
Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 374 sürücü rapor edildi
27 0
banner1032

Almanya kanalından KKTC haritalı yayın

banner1020

Almanya'nın en önemli kanallarından biri olan ARD1 televizyon kanalında KKTC'yi gösteren harita ile yayın yapıldı

banner974
Almanya kanalından KKTC haritalı yayın
banner971
Almanya'nın ARD1 televizyon kanalında yayınlanan bir programda KKTC'yi gösteren harita ile yayın yapıldı. Söz konusu yayın Yunan medyasında büyük rahatsızlığa sebep oldu. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıl dönümü anlatılan programda, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan da bahsedilmesi, Yunanistan kanalı tarafından eleştirildi.
Programda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü anlatılırken, KKTC'ye sansür uygulanmadı ve Tahsin Ertuğruloğlu'ndan Dışişleri Bakanı olarak bahsedildi.
"ÇOK ÜZGÜNÜZ"
Yunanistan merkezli yayın kuruluşu Alpha News, Almanya'daki bu yayın nedeniyle büyük rahatsızlık yaşadı. Alpha News, ARD'nin KKTC'yi tanımasına ve Tahsin Ertuğruloğlu'nu KKTC Dışişleri Bakanı olarak anmasına tepki gösterdi.
Alpha News, "Almanya'nın en önemli kanallarından biri olan ARD, KKTC'yi tanıdı. Tahsin Ertuğruloğlu'na KKTC Dışişleri Bakanı dediler, çok üzgünüz" şeklinde yorumda bulundu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.