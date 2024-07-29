Almanya kanalından KKTC haritalı yayın

Almanya'nın en önemli kanallarından biri olan ARD1 televizyon kanalında KKTC'yi gösteren harita ile yayın yapıldı

Almanya'nın ARD1 televizyon kanalında yayınlanan bir programda KKTC'yi gösteren harita ile yayın yapıldı. Söz konusu yayın Yunan medyasında büyük rahatsızlığa sebep oldu. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıl dönümü anlatılan programda, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan da bahsedilmesi, Yunanistan kanalı tarafından eleştirildi.

Programda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü anlatılırken, KKTC'ye sansür uygulanmadı ve Tahsin Ertuğruloğlu'ndan Dışişleri Bakanı olarak bahsedildi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Yunanistan merkezli yayın kuruluşu Alpha News, Almanya'daki bu yayın nedeniyle büyük rahatsızlık yaşadı. Alpha News, ARD'nin KKTC'yi tanımasına ve Tahsin Ertuğruloğlu'nu KKTC Dışişleri Bakanı olarak anmasına tepki gösterdi.

Alpha News, "Almanya'nın en önemli kanallarından biri olan ARD, KKTC'yi tanıdı. Tahsin Ertuğruloğlu'na KKTC Dışişleri Bakanı dediler, çok üzgünüz" şeklinde yorumda bulundu.

