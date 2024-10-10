banner913
banner932
AİHM’nin Suriyeli sığınmacılar konusunda Rum Yönetimi’ni suçlu bulması endişelere yol açtı
AİHM’nin Suriyeli sığınmacılar konusunda Rum Yönetimi’ni suçlu bulması endişelere yol açtı
11 0
Türkan Şoray GAÜ'nün konuğu olarak KKTC'ye geliyor
Türkan Şoray GAÜ'nün konuğu olarak KKTC'ye geliyor
11 0
 
Kuzey Kıbrıs, İstanbul’da tanıtımda
Kuzey Kıbrıs, İstanbul’da tanıtımda
30 0
New York öncesi durum değerlendirmesi
New York öncesi durum değerlendirmesi
21 0
ABD, son 100 yılın en güçlü kasırgasından kaçıyor
ABD, son 100 yılın en güçlü kasırgasından kaçıyor
41 0
THY’nin İstanbul-Seattle uçuşunda kaptan pilot hayatını kaybetti
THY’nin İstanbul-Seattle uçuşunda kaptan pilot hayatını kaybetti
90 0
Gönyeli Belediye Bulvarı, Gönyeli-Alayköy Rallisi nedeniyle geçici sürelerle trafiğe kapatılacak
Gönyeli Belediye Bulvarı, Gönyeli-Alayköy Rallisi nedeniyle geçici sürelerle trafiğe kapatılacak
26 0
banner1032

Alman emlakçının ara emri başvurusuna ret

banner1020

Esentepe’de inşa edilen konutların Almanya’da satışı için aracılık yapmak suçlamasıyla Güney’de tutuklanan Ewa Isabella Künzel için yapılan ara emri başvurusu reddedildi

banner1045
Alman emlakçının ara emri başvurusuna ret
banner971

Esentepe’de inşa edilen konutların Almanya’da satışı için aracılık yapmak suçlamasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklanan Ewa Isabella Künzel için avukatı tarafından yapılan ara emri başvurusunun reddedildiği bildirildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Künzel’in avukatı Sotiris Argiru’nun, mevcut davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Dimopulos davasında verdiği kararla ilişkilendirmeye çalıştığını yazdı. Dimopulos davasında verilen kararda, KKTC’deki Rum mallarının kullanıcılarına bir miktar hak tanınıyor.
Bu konuların ilk kez karşılaşılan konular olduğunu kaydeden Argiru, iddianamenin iptal edilmesini talep ederek, hileli gayrimenkul işlemleriyle ilgili yasanın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8’inci maddesiyle çakıştığını belirtti.
Habere göre, Argiru, müvekkilinin mal alım-satımı veya reklam yapmadığını, sadece Esentepe’de bir taşınmaz satın aldığına işaret ederek, böyle bir suç olmayan yasada “satın alma işlemine” değil, “taşınmaz mal üzerinde gayrimenkul işlemine” atıfta bulunulduğunu kaydetti.
Gazete, Argiru’nun "hakimin taraf tutarak, Künzel’i adil şekilde yargılamayacağı" savıyla Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı ön itirazın ise reddedildiğini yazdı.
Şüphelerin tek başına yeterli olmadığının belirtildiği kararda, hakimin tarafların arzusuna göre ihraç edilemeyeceği ve Kıbrıs’taki siyasi sorunun çözülememesinin yükünün mahkemelerin omuzlarına yüklendiğine işaret edilerek, böyle bir durumda da mahkemenin tarafsız olamayacağı belirtildi.
Gazete, itirazın reddedilmesinin ardından davayı, yeniden görülmek üzere 17 Ekim’e ertelediğini yazdı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.