Alman emlakçının ara emri başvurusuna ret

Esentepe’de inşa edilen konutların Almanya’da satışı için aracılık yapmak suçlamasıyla Güney’de tutuklanan Ewa Isabella Künzel için yapılan ara emri başvurusu reddedildi



Esentepe’de inşa edilen konutların Almanya’da satışı için aracılık yapmak suçlamasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklanan Ewa Isabella Künzel için avukatı tarafından yapılan ara emri başvurusunun reddedildiği bildirildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Künzel’in avukatı Sotiris Argiru’nun, mevcut davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Dimopulos davasında verdiği kararla ilişkilendirmeye çalıştığını yazdı. Dimopulos davasında verilen kararda, KKTC’deki Rum mallarının kullanıcılarına bir miktar hak tanınıyor.

Bu konuların ilk kez karşılaşılan konular olduğunu kaydeden Argiru, iddianamenin iptal edilmesini talep ederek, hileli gayrimenkul işlemleriyle ilgili yasanın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8’inci maddesiyle çakıştığını belirtti.

Habere göre, Argiru, müvekkilinin mal alım-satımı veya reklam yapmadığını, sadece Esentepe’de bir taşınmaz satın aldığına işaret ederek, böyle bir suç olmayan yasada “satın alma işlemine” değil, “taşınmaz mal üzerinde gayrimenkul işlemine” atıfta bulunulduğunu kaydetti.

Gazete, Argiru’nun "hakimin taraf tutarak, Künzel’i adil şekilde yargılamayacağı" savıyla Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı ön itirazın ise reddedildiğini yazdı.

Şüphelerin tek başına yeterli olmadığının belirtildiği kararda, hakimin tarafların arzusuna göre ihraç edilemeyeceği ve Kıbrıs’taki siyasi sorunun çözülememesinin yükünün mahkemelerin omuzlarına yüklendiğine işaret edilerek, böyle bir durumda da mahkemenin tarafsız olamayacağı belirtildi.

Gazete, itirazın reddedilmesinin ardından davayı, yeniden görülmek üzere 17 Ekim’e ertelediğini yazdı.

