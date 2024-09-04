Allahverdi Kılıç anılacak

Güvercinlik köyünde, GKK bünyesinde askerlik görevini yerine getirirken, Rum askerleri tarafından nöbet tuttuğu sırada vurulan Piyade Er Allahverdi Kılıç, şehit edilişinin 28’inci yıl dönümünde anılacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde askerlik görevini yerine getirirken, Rum askerleri tarafından nöbet tuttuğu sırada vurulan Piyade Er Allahverdi Kılıç, şehadetinin 28’inci yıl dönümünde şehit edildiği yer olan Güvercinlik köyünde, 8 Eylül Pazar günü yapılacak törenle anılacak.

Tören, saat 10.00’da başlayacak. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam edecek törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan ve 4. Piyade Alay Komutanlığından Piyade Üsteğmen Halil Dalkılıç birer konuşma yapacak. Törende din görevlisi tarafından dua okunacak.

SINIR OLAYLARI

Kıbrıs’ta 8 Ağustos 1996'da Rum motosikletlilerin oluşturduğu bir grup, Kapalı Maraş'a doğru Derinya'da sınırı delme eylemi gerçekleştirmişti.

Bu sırada çıkan arbedede Tasos İsak adındaki Rum öldürülmüştü.

Bu olay üzerine 14 Ağustos 1996'da Derinya bölgesinde toplanan Rum fanatikler sınırı yeniden delme eylemi yapmıştı. Eylemcilerin arasındaki Rum genç Solomos Solumu, sınıra doğru koşarak uyarılara rağmen telleri geçmiş ve sınırdaki Türk bayrağının direğine tırmanmıştı. Türk bayrağını gönderden indirmeye çalışan Solumu, Türk tarafından açılan ateş sonucunda boynundan vurularak hayatını kaybetmişti.

Bu olaylardan kısa süre sonra 8 Eylül 1996 gecesi Rum askerleri İngiliz Üs Bölgesi’nden geçip Güvercinlik köyündeki sınır bölgesindeki askeri bölgede nöbet tutan piyade Er Allahverdi Kılıç’a 12 kurşun ile ateş etmiş ve Kılıç hayatını kaybetmişti. Aynı saldırıda 4 kurşun isabet eden Kılıç'ın nöbet arkadaşı Burhan Cihangir de ağır yaralanmıştı.

Mücahitliğinin 11’inci ayında vatani görevini yaparken şehit olan Allahverdi Kılıç’ın ardından babası “Allah verdi, allah aldı, vatan sağ olsun ” diyerek evlat acısını yüreğine gömmüştü.

Allahverdi Kılıç için, her yıl aynı tarihte vurulduğu kulübede anma töreni düzenleniyor.