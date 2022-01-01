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Allah korudu

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Şiddetli yağışlar, yıllara meydan okuyan bir kerpiç evin daha sonunu getirdi.Lefkoşa Surlariçi’nde Mevlevi Tekke Sokak’ta bulunan kerpiçten yapılmış boş bir bina, aşırı yağışlar nedeniyle çökerek yıkıldı

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Allah korudu
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Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa Surlariçi’ndeki bölümün yeniden canlandırılması amacıyla ekonomik ve yapısal teşviklerin ilan edilmesi gündemdeyken, Kuzey Lefkoşa’daSurlariçi bölgesinde eski kerpiç binalar yıkılmaya başladı.
Lefkoşa Surlariçi’nde Mevlevi Tekke Sokak’ta boş durumdaki bir ev dün saat 10.00 sıralarındayıkıldı. Büyük bir gürültüyle yıkılan kerpiç bina bölge sakinlerinin korkmasına sebep oldu.
Evin yeni kiralandığı ancak yeni kiracılarının henüz daha eve taşınmadığı öğrenildi.
Evde herhangi birinin yaşamamış olması büyük bir şans olarak nitelendirildi. Yıkımdan dolayı herhangi bir yaralanma olmadı.
Bu arada yıkılan evin yıkıntılarının kaldırılması için Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri olay yerinde gerekli tedbirleri aldı.
Polis Basın Subaylığı da, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığını, yıkılan binada belediye ekipleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alındığını ve temizlik çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.
 
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