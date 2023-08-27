Alkollü sürücünün çarptığı çocuk yaralandı



Gazimağusa’da alkollü sürücünün yol açtığı kazada 12 yaşındaki yaya hafif yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 19.15 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kurtuluş Sokak üzerinde meydana geldi. 42 yaşındaki Kadir Cihan Cengiz, 96 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DZ 233 plakalı araçla seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve park halinde bulunan 34 JA 7884 plakalı araca çarptı. Çarpmanın ardından ileri doğru savrulan 34 JA 7884 plakalı araç o esnada aracın yanında yaya olarak bulunan 12 yaşındaki Muhammet Çetinten’e çarptı.

Kaza sonucu hafif yaralanan Muhammet Çetinten, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu, DZ 233 plakalı araç sürücüsü Kadir Cihan Cengiz tutuklandı.

