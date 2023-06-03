“Alkollü sürücüler mahkemede yargılanmalı”

PGM Trafik Müdürü İbrahim Ulusoy, “150 miligram üzerinde ölümlü kazalardaki alkol oranları gözümüze çarpıyor. Yasal düzenleme yapıp, belli bir alkol oranının üzerindeki sürücüleri, direkt mahkeme huzuruna çıkartıp, bu sürücülerin mahkemede yargılanmaları sağlanmalı” dedi

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Trafik Müdürü İbrahim Ulusoy, sürücülere, trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunarak, “Kontrollerimiz aralıksız devam ediyor ancak bütün sürücüleri kontrol etmemiz mümkün değil. Bizlere bu konuda kurallara uyarak, yardımcı olmalarını bekliyoruz ki trafik kazalarını azaltalım” dedi.

PGM Trafik Müdürü İbrahim Ulusoy, polis denetimlerinin aralıksız, günün her saatinde devam ettiğini belirterek, “Polis sayımız ilçe trafik şubelerinde yüzde 50’ye yakın bir oranda faaliyet göstermektedir. Yani, sayımız yeterli mi? Yarı, yarıya görev yapmaktayız. Mevcut polis sayımıza göre denetimlerimizi yollarda aralıksız sürdürmekteyiz” diye konuştu.

Ulusoy, “Denetimlerin sürücüler üzerinde etkili olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusunu, “Tabii ki etkilidir, şahsi düşünceme göre çok etkilidir” diyerek yanıtladı.

120 SABİT HIZ TESPİT KAMERASI VE SEYYAR ARAÇLARLA DENETİMLER YAPILIYOR

Polisin evrak kontrolü yanı sıra belli noktalarda el radarıyla sürücüleri durdurup, sürat kontrolü yaptığını anlatan Ulusoy, bunun yanı sıra günün her saatinde alkol kontrolü yapıldığını söyledi. KKTC genelinde 5 ilçede seyyar mobil araçlarla da sürücülerin devamlı kontrol altında tutulduğunu belirten Ulusoy, 120 adet sabit hız tespit kamerasıyla da sürücülerin kontrolünün yapıldığını dile getirdi. Kontrollerin sürücüler üzerinde etkili olduğunu yineleyen Ulusoy, “Bunlar sayesinde kaza sayıları kısmen düşürülmüştür” dedi.

Sabit hız tespit kameralarının takılmasından önceki yıllarda ölümlü kaza sayılarının çok fazla olduğunu belirten Ulusoy, 2006 yılından itibaren bugüne kadar ülke geneline takılan sabit hız tespit kameralarının, ihtiyaç olan noktalara takılmaya devam edeceğini kaydederek, böylece kazaların daha da aza indirgeneceğini vurguladı.

Geçmiş yıllarda 60’ın üzerinde ölümlü trafik kazası meydana geldiğine, ölü sayısının ise 80 civarında olduğuna değinerek, bugün ile karşılaştıran Ulusoy, “Başarılıyız. Polisimiz gerçekten başarılıdır. Verilen imkanlara göre, polis sayımıza göre gerçekten başarılıdır ve bunu gururla söylüyorum” şeklinde konuştu.

“Ölümlü kaza nedenlerinde aşırı sürat ve alkol ilk iki sırada… Cezalar caydırıcı mı?” sorusu üzerine Ulusoy, şunları kaydetti:

“Şahsi görüşüme göre yasal düzenleme yapmamız gerekir. 150 miligram üzerinde ölümlü kazalardaki alkol oranları gözümüze çarpıyor. Bu da bize, bir şeyler yapmamız gerektiğini işaret ediyor. Yasal düzenleme yapıp, belli bir alkol oranının üzerinde tespitlere sabit ceza uygulamayıp, direkt dava tebliğ ederek, mahkeme huzuruna çıkartıp, bu sürücülerin mahkemede yargılanmalarını sağlayarak, alkollü sürüş sorunu üzerine gitmemizin daha etkili olacağına inanıyorum. Çalışıyoruz bu yönde de…”

Trafik kazalarının azaltılması için paydaş kurumlarla toplantılar yaptıklarını da anlatan İbrahim Ulusoy, yollar, eksiklikler, tespitlerin ele alındığını söyledi. Kaza nedenlerinin günün sonunda rapor halinde hazırlanarak, paydaş kurumlara gönderileceğini ifade eden Ulusoy, bu çerçevede çareler bulunma yönüne gidileceğini belirtti. Ulusoy, bilimsel araştırma kapsamındaki görüşmelerin sonuçlandığında kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

“HERKES TRAFİK KURALLARINA SIKI SIKIYA BAĞLI OLSUN”

“Kazaların azaltılması için vatandaşa düşen görevler nelerdir?” sorusuna ise Trafik Müdürü Ulusoy, şu yanıtı verdi:

“Kontrollerimiz devam ediyor ancak bütün sürücüleri kontrol etmemiz mümkün değildir. Bizim sürücülerimizden istediğimiz yasa ve tüzük kurallarına uyalım. Süratli araç kullanmayalım, alkollü araç kullanmayalım. Emniyet kemerlerimizi ön ve arka koltuk dahil bağlayalım. Herkes trafik kurallarına sıkı sıkıya bağlı olsun, uysun. Bizlere bu konuda kurallara uyarak, yardımcı olmalarını bekliyoruz ki trafik kazalarını azaltalım.”

