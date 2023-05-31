Alkollü sürücü otobüs durağına daldı

Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, dün sabah saat 06:00 sıralarında, 35 yaşındaki Hacı Mert Kurt, 266 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JK 946 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve kaldırım bordür taşlarına ve otobüs durağına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Hacı Mert Kurt tutuklandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.