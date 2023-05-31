Alkollü sürücü otobüs durağına daldı

Girne’de aşırı alkollü araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı

Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, dün sabah saat 06:00 sıralarında, 35 yaşındaki Hacı Mert Kurt, 266 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JK 946 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve kaldırım bordür taşlarına ve otobüs durağına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Hacı Mert Kurt tutuklandı.

