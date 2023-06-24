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Alkollü sürücü bahçe duvarına çarptı

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Girne-Alsancak çevre yolunda aşırı alkollü bir kadın sürücü, yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı

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Alkollü sürücü bahçe duvarına çarptı
Girne-Alsancak çevre yolunda dün sabaha yakın meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
25 yaşındaki Marıyam Sultanova adlı kadın, 232 mlgr alkollü içki tesiri altında,
yönetimindeki NT 547 plakalı salon araçla Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken araç sürücüsü tutuklandı.
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