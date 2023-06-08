Alkollü içkilere zam

Bazı alkollü içkilerin fiyatlarına 5 TL ile 60 TL arasında zam geldi

Türk Lirası’nın değer kaybına paralel, yeni zamlar da yürürlüğe girmeye başladı, bazı alkollü içki fiyatları arttı.

Dünden itibaren geçerli olan yeni listeye göre ürünlerde 5 TL ile 60 TL arasında fiyat artışı yaşandı.

Örneğin; 120 TL’den satışa sunulan Mateus Original 130 TL’ye yükseldi, Grants 70 cl 225 TL’den 230 TL’ye, Clan Macgregor Viski 70 cl 125 TL’den 140 TL’ye çıktı.

Nemiroff Original Vodka 70 cl 180 TL’den 200 TL’ye yükselirken, Monkey shoulder 70 cl 600 TL’den 660 TL’ye fırladı.

