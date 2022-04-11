“Alkollü içkilerde artış gidilmesi, aklın bir gereği”

Maliye Bakanı Sunat Atun, alkollü içeceklerde devlet gelirlerinde artışı gidilmesinin sağlıklı, çağdaş mali ve ekonomik aklın bir gereği olduğunu belirtti



Maliye Bakanı Sunat Atun, vatandaşın alım gücünü önce korumak sonra ileri taşımak için önce enflasyonla kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini, bunun için de iyi planlama yaparak doğru kararlar vermenin, güvenilir olmanın, istikrarlı davranmanın görevi olduğunu vurguladı.

Maliye Bakanı Atun yaptığı açıklamada, alkollü içkilerle ilgili olarak çok uzun bir süredir Fiyat İstikrar Fonu’nda düzenleme yapılmadığını, yaşanan enflasyon nedeniyle alkollü içeceklerde devlet gelirlerinde artışı gidilmesinin sağlıklı, çağdaş mali ve ekonomik aklın bir gereği olduğunu belirtti.

Atun, Başbakan’ın gösterdiği hassasiyet üzerine gümrük vergilerinin tekrardan gözden geçirilerek düzenlenmesi, ve tariflerdeki diğer gümrük vergisi uygulamalarına göre yer alan çarpıklığın da giderilmesi ve vergi düzeylerinin inisiyatif yerine otomatik olarak çalışmasının da gözden geçirilmesi kapsamında Maliye bakanlığı bünyesinde uzmanlardan oluşan bir komite oluşturmak suretiyle konu hakkında ivedi çalışma başlatacaklarını açıkladı.

Maliye Bakanı Sunat Atun açıklamasında, “salgının getirdikleri, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yaşananlar, Türkiye’deki gelişmeler ve bizim yapmayı ihmal ettiklerimiz sonucu ülke maliyesi ciddi bir sıkıntı içinde bulunuyor. Gelirlerimizi artıracak ekonomik adımları atmak, mali düzenlemeleri yapmak, giderlerimizi mümkün olduğunca azaltmak zorundayız ki önümüzdeki süreçte, gelişmemiz için güçlenmeleri şart olan sektörlerimize destek verebilelim, vatandaşımızın alım gücünü yükseltelim” dedi.

