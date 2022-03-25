“Alkollü içecekler Türkiye’den daha pahalı olacak”

Arden Gıda Direktörü Mustafa Ahmet Raşit, alkollü içeceklere rutin sezon fiyat artışlarının Mart sonu-Nisan başı gibi yapıldığına ve bu sezonun artışının da henüz yapılmadığına dikkat çekerek “Yapılan artış ve gelecek zamlarla birlikte, içki fiyatların artık TC’den de daha pahalı olacak” dedi







Ülkenin en büyük alkollü içki tedarikçilerinden Arden Gıda Direktörü Mustafa Ahmet Raşit, yapılan fon artışının derhal geri çekilmesi gerektiğini, bunun Kıbrıs kültürüne de bir darbe olduğunu ve yöneticilerin kendi toplumu ve kültürleriyle kopuk olduğunu vurguladı

Güneyde yüzde 5 alkol oranı olan biranın vergisinin litre başına 4,95 TL olduğunu, şarabın ise birçok AB ülkesinde olduğu gibi 0 (sıfır) olduğunu belirten Raşit, Fiyat İstikrar Fonu (FİF) denilen ancak yatırım amaçlı kullanılmayan fon görünümlü vergi uygulamasının şarapta 2 TL ile başladığını hatırlattı.

Raşit, “Şarapta 2 TL olan FİF geçen sene 4 TL’ye çıkarıldı. Şimdi de şarap için 20 TL, 13 TL olan rakı ve viskide de 50 TL’ye çıkarıldı” dedi.

Maliye Bakanı Sunat Atun’un, fon artışının gerekçesi olarak vatandaşın aklıyla alay edercesine “Bira fiyatları sütten ucuzdu, fonlarda düzenleme yaptık, artık süt daha ucuz” şeklinde açıklama yaptığını hatırlatan Raşit, Atun ve hükümetin kendi kültürleri ve toplumundan kopuk olduğunu söyledi.

Raşit, “Bir insan kendi toplumundan ve kültüründen bu kadar kopuk olduğu halde nasıl ülke yönetiminde görev alabilir? Bu artışın altında sadece fona gidecek parayla başka kurumların borçlarını kapatmak yok. Burada hayat tarzına müdahale var. Kıbrıs kültürüne bir saldırı var. AKP Türkiye‘de bunu yaptı.” dedi.

Alkollü içecek gruplarının, rutin sezon fiyat artışlarının Mart sonu-Nisan başı gibi yapıldığına ve bu sezonun artışının da henüz yapılmadığına dikkat çeken Raşit, beklenen zam oranının yüzde 30 olduğunu belirtti.

Raşit, “Bira fiyatlarının artacağını sektör biliyor. Üretici zammı henüz yapılmadı. Geçen sene yüzde 10 gibi küçük bir zam yapılmıştı. Bu sene ise yüzde 30 oranında zam bekleniyor. Rafa gelince bir de KDV binecek üstüne. Bu artışın derhal geri alınması gerekiyor” dedi.

Alkol ve benzeri ürünlerin hem güneyden hem de TC’den daha ucuz olmasının, turistler ve ziyaretçiler için bir cazibe olduğunu, bunun bir politika olarak da uzun yıllardır böyle sürdürüldüğünü vurgulayan Raşit, yapılan artış ve gelecek zamlarla birlikte, bu ürünlerin fiyatlarının artık TC’den de daha pahalı olacağının altını çizdi.

Raşit, “Bu zammın geri çekilmesi kaçınılmazdır. Atun’u ve hükümeti bu hatadan dönmeye çağırıyoruz” dedi.

