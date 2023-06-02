“Alkollü araç kullanımı patladı”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, alkollü araç kullanımının patladığına vurgu yaparak, “Geçen yıl alkolden ölüm sayısı 7'ydi şu anda 5 ayda 6 ölümlü kaza oldu” dedi

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa konuk olarak katılarak, trafikte yaşanan sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

TKÖD Başkanı Mehmet Zeki Avcı, ölümlü kazalarda patlama olduğuna değinerek “Biz kasımda ilgili bakanlığa bunun yazısını ön gördüğümüz için yazmıştık” dedi. Tahmini hava raporu gibi bir yazı vermediklerinin de altını çizen Mehmet Zeki Avcı, sayılarla, verilerle açıklama yaptıklarını kaydetti.

“Suç oranının, şeklinin değiştiği ve etkisinin görüleceği belliydi” şeklinde konuşan Mehmet Zeki Avcı, mayıs sonunda 20 ölümlü kaza olduğunu ama geçen yıl, tüm yıl boyunca toplamda 24 ölümlü kaza olduğunu söyledi.

“ALKOL VE UYUŞTURUCU ETKİSİNDE ARAÇ KULLANANLAR MASUM İNSANLARI ÖLDÜRÜYOR”

Mehmet Zeki Avcı, “Alkol alanlar var, uyuşturucu kullananlar var, sürat yapıyorlar ve masum insanları öldürüyorlar” ifadelerini kullanarak KKTC’nin trafikte geri kalmış bir ülke olduğunu dile getirdi.

Alkollü araç kullanımının da patladığına vurgu yapan Avcı, “Geçen yıl alkolden ölüm sayısı 7'ydi şu anda 5 ayda 6 ölümlü kaza oldu” dedi.

Avcı, “Kaza yapanların yaş ortalaması ise genç. 400 promil alkol ile sürüşe çıkan var ve yaptırımı yok” şeklinde konuşarak, kişilerin ehliyetlerine el konulmasının yetersiz olduğuna arabalarına da el konulması gerektiğine dikkatleri çekti.

Avcı, “Ehliyetine el konan insanlar araba kullanmaya devam ediyor. Türkiye haricindeki tüm ülkeler gidip ders almalı, şoför okulu yetkilileri sürebilir iznini vermeli” ifadelerini kullandı.

“Uyuşturucu kullanımı havalarda uçuyor. Alkollü sürücüyü sigortada kapsamıyor vurduğu kişilerin arabasını kim ödeyecek?” şeklinde soru soran Avcı, herkesin ful sigorta çıkartmadığını kaydetti.

"UYUŞTURUCU KONUSUNU GÜNDEME GETİRDİĞİMİZDE YETKİLİLER ENGEL ÇIKARDI”

Uyuşturucu olayının ise 15 yıl önce başladığına değinen Avcı, “2006 yılında söyledik biz bunu ama durduruldu. 3-4 sene önce yeniden gündeme getirilirek, komisyon da başlatıldı” diyerek yetkili makamların konu ile ilgili engeller çıkardığını söyledi. Avcı, “Bu konular devlet ciddiyeti istiyor benim içim bu konuda hala rahat değil” dedi.

“SEYRÜSEFER PARALARI TRAFİK İÇİN HARCANMIYOR”

“Seyrüsefer parası, araç muayene parasını her yıl ödüyoruz ama aletler alınmıyor bu paralar nereye gitti?” şeklindeki sorusunu da yönelten Avcı, bu paraların trafik için harcanmadığına dikkat çekti.

