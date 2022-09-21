Alkan Olsun yarın defnedilecek

Dün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden Güzelyurt bölgesinin sevilen insanı Alkan Olsun, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Alkan Olsun'un yurtdışında okuyan oğlunun ülkeye gelmesi bekleniyor.

Kalkanlı'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Alkan Olsun'un beklenmedik ve ani ölümü tüm sevenlerini üzüntüye boğarken, cenazesi için oğlunun beklendiği bildirdildi.

KİRACIYA EV GÖSTERDİ SIRADA FENALAŞTI

Kalkanlı köyünde, kendi adındaki apartman dairesini kiralamak amacıyla, evi kiracıya gösterdiği sırada biranda fenalaşan Alkan Olsun, olay yerine gelen acil ekibinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Alkan Olsun'un beklenmedik ve ani ölümü Güzelyurt ve köyü Kalkanlı'da büyük üzüntü yarattı.

