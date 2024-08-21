Alışveriş çilesi

Meyve ve sebze fiyatlarındaki rekor artışla birlikte vatandaşın alım gücü daha da düştü. Her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında kıt kanaat geçinmeye çalışan vatandaşlar, meyve ve sebzelerin yanına yaklaşamaz hale geldi

Ülkemizde jet hızında yükselen fiyatların ardından alım gücü yerle bir oldu…

Pazarlarda ve marketlerde meyve ve sebze fiyatlarında görülen yüksek rakamlar, vatandaşların belini büktü.

Tezgahlardaki temel gıda maddelerine yapılan harcamalar, aile bütçelerine ağır bir yük bindirdi.

Her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında kıt kanaat geçinmeye çalışan vatandaşlar, meyve ve sebzelerin yanına yaklaşamıyor.

Piyasada en ucuz sebze 19.90 TL’yle marul; en pahalı sebze ise kilosu 129.90 TL’yle bamya… Sofralarımızın vazgeçilmezi domatesin kilosu ise 79.90 TL.

YEMEKLİK SEBZELERİN YANINA YAKLAŞILMIYOR

Market ve pazarlardaki fiyatlara bakıldığında yemeklik sebze fiyatlarının da oldukça pahalı olduğu görülüyor. Yemeklik sebzelerden bamya 129.90 TL, taze fasulye 89.90 TL, pancar, 52.90 TL, et kabağı 69.99 TL, pırasa 24.90 TL ve molehiya da 99.99 TL’den satılıyor. Diğer ürünlere baktığımızda çarli biber 89.90 TL, patates 59.99 TL, limon 95.90 TL, havuç 39.90 TL, patlıcan 52.90 TL, soğan 39.90 TL, sarımsak 24.99 TL’den tezgahlardaki yerini aldı.

VATANDAŞ MEYVEYİ DE TANEYLE ALIYOR

Meyvelerin yanına da hiç yaklaşılmıyor. Meyve fiyatları adeta cep yakıyor. Vatandaşlar meyve fiyatları görünce meyveyi de taneyle almaya başladı.

Piyasadaki en ucuz meyve, yaz mevsiminin vazgeçilmezi karpuz… Ancak karpuzun kilosu bile 8 TL’ye ulaşmış durumda. Bir adet karpuzun minimum 4 kilo olduğu göz önünde bulundurulduğunda karpuz tüketmek bile artık lüks oldu. Mango, erik, avokado, nektarin ve şeftali gibi ithal meyvelerin yanına ise hiç yaklaşılamıyor. Bu meyvelerin fiyatları 100 TL’nin üzerinde…

Elma 89.90 TL, erik 129.90 TL ve portakal ise 39.90 TL’den satışta…

Gıda fiyatlarındaki artışın sebepleri arasında üretim maliyetlerinin artması, mevsimsel etkiler ve ithalat zorlukları gösteriliyor. Vatandaşlar ise yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmasını ve temel gıda ürünlerinin fiyatlarının kontrol altına almasını bekliyor. Uzmanlar, tarladan sofraya kadar olan süreçte maliyetlerin azaltılması için kapsamlı bir planlamaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

VATANDAŞ TEPKİLİ: FİYATLAR UÇMUŞ!

Tüketiciler, market ve pazarlardaki fiyatlardan oldukça şikayetçi…

Pazara alışverişe gelen vatandaşlardan biri, “Eskiden bu parayla bir haftalık alışverişimizi yapabiliyorduk, şimdi birkaç kilo sebze-meyve alıyoruz. Fiyatlar uçmuş durumda, ne yapacağımızı şaşırdık” diyerek bu duruma isyan etti.

Bir başka vatandaş ise “Artık kiloyla ürün alamıyoruz, meyve ve sebzemizi adet olarak alıyoruz. Bu fiyatlarla sağlıklı beslenmek imkânsız hale geldi” dedi.

İŞTE BAZI MEYVE VE SEBZE FİYATLARI

Domates: 79.90 TL

Kavun: 14.90 TL

Çarli biber: 89.90 TL

Sarımsak: 24.99 TL

Nektarin: 99.90 TL

Şeftali: 99.90 TL

Havuç: 39.90 TL

Taze fasulye: 89.90 TL

Patlıcan: 52.90 TL

Kapya biber: 89.99 TL

Elma: 89.90 TL

Karpuz: 7.99 TL

Pancar: 52.90 TL

Limon: 95.90 TL

Sarma: 69.90 TL

Portakal: 39.90 TL

Et kabak: 69.99 TL

Mango: 129.90 TL

Avokado: 52.90 TL

Erik: 129.90 TL

Armut: 109.90 TL

Salatalık: 69.90 TL

Patates: 59.99 TL

Soğan: 39.90 TL

Bamya: 129.90 TL

Marul: 19.90 TL

Gulumbra: 32.90 TL

Pırasa: 24.90 TL

Marul Lollo: 34.90 TL

Molehiya: 99.99 TL

Kereviz: 34.99 TL

Maydanoz: 29.90 TL