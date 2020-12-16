banner583
banner572
Final, Yusuf Hüdan anısına olacak
Final, Yusuf Hüdan anısına olacak
13 0
Serdarlı çöplüğü perişan etti
Serdarlı çöplüğü perişan etti
20 0
 
Renkli Kuşak sınavında başarılılar açıklandı
Renkli Kuşak sınavında başarılılar açıklandı
12 0
Antalya'da tarım alanları sular altında
Antalya'da tarım alanları sular altında
17 0
Master Kupası ilk şampiyonları belirlendi
Master Kupası ilk şampiyonları belirlendi
29 0
MINI'den ev konforunda bir konsept
MINI'den ev konforunda bir konsept
45 0
Her yeri çöplüğe çevirdik
Her yeri çöplüğe çevirdik
24 0
banner529
banner570

Alınan kararlar, büyük bir kapanmayı önleme amaçlıdır

banner476

Dr. Şükrü Onbaşı, iç bulaşın sebebinin 3 günlük karantinasız gelişlerle Kıbrıs’ın güneyinde artan vakalar olduğuna işaret ederek “Alınan kararlar daha sonra büyük bir kapanmayı önleme amaçlıdır” dedi

banner577
Alınan kararlar, büyük bir kapanmayı önleme amaçlıdır

Tıp-İş Yönetim Kurulu üyesi Dr. Şükrü Onbaşı, BRT’de yayınlanan Manşet + programında, pandemiyle mücadelede alınan önlemler kapsamında karantinasız girişlerin durdurulmasının önemine vurgu yaptı.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararların arkasında olduklarını belirten Onbaşı, bazı noktalarda ise yeniden değerlendirme yapılması düşüncesini dile getirdi.
Dr. Şükrü Onbaşı, iç bulaşın sebebinin 3 günlük karantinasız gelişlerle Kıbrıs’ın güneyinde artan vakalar olduğuna işaret ederek, güneye keyfi geçişlerin ve yılbaşı eğlencelerinin yasaklanmasını doğru bir karar olarak nitelendirdi.
Güneyde çalışanlar işçilerin geçişlerinin 10 günlük bir süre ile de olsa yasaklanmasının söz konusu çalışanların işsizlikle mücadele etmesi anlamını taşıdığını kaydeden Onbaşı, “yerel vakalar logaritmik artış göstermezse üst kurulun bu emekçilerin daha erken işe dönmesini sağlayacak bir değerlendirmenin yapılacağını düşünüyorum” dedi.
Restoranların açık olup meyhanelerin kapatılması kararına ilişkin olarak ise Onbaşı, restoran ile meyhane arasındaki farkın temas süresi olduğuna dikkat çekti.
Şükrü Onbaşı, “Alınan kararlar daha sonra büyük bir kapanmayı önleme amaçlıdır” dedi.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.