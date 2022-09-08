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“Alın size nur topu gibi bir kaos”

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“Alın size nur topu gibi bir kaos”
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Anayasa Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi, "kaos doğacak' dedi.
Açıklama şöyle:
“Kararın detaylarını alınca, alacağım ve alacağımız kararları paylaşacağız.
Şu kadarını söyleyim dilimizde tüy bitmişti Anayasa değişmeden bu reformu zorlamak ve seçim tarihini buna göre belirlemek kaos doğuracak diye. Alın size nur topu gibi bir kaos.
Doğum gününüz kutlu olsun sayın Cumhurbaşkanı.
 
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