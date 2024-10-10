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Ali Pilli’ye öğle saatlerinde anjiyo yapılacak...Töre gün içinde taburcu olacak

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Kolan Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Celal Bölükbaşı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ali Pilli’ye öğle saatlerinde anjiyo yapılacağını kaydetti.

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Ali Pilli’ye öğle saatlerinde anjiyo yapılacak...Töre gün içinde taburcu olacak
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Bölükbaşı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye de anjiyo önerdiklerini, ancak daha önce açık kalp ameliyatı geçiren Zorlu Töre’nin anjiyo yaptırmak istemediğini söyledi.
TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Bölükbaşı, Töre’nin genel sağlık durumun iyi olduğunu ve taburcu olmak istediğini belirterek, Töre’nin gün içinde taburcu edilebileceğini ifade etti.
 
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