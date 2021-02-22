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Ali Pilli'ye destek eylemi Pilli'nin ricasıyla yapılmadı

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Ali Pilli'ye destek eylemi Pilli'nin ricasıyla yapılmadı
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Başbakan Ersan Saner tarafından geçtiğimiz cumartesi günü görevden alınan eski Saglik Bakanı ve UBP Güzelyurt milletvekili Ali Pili'ye destek eylemi iptal edildi.
Dün gece sosyal medyadan açıklama yapan Ali Pilli destekcierine teşekkür etti ve pandemi gerekcesi ile eylemin iptal edilmesini istedi.
Guzelyurt Açık Pazar önünde yapılmasi gereken eylem yapılmazken destekcileri basin açıklaması yaparak eylemi tamamladı.
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