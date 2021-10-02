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Alevkayası’nda yangın

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Alevkayası’nın güneyinde çıkan yangına Türkiye’den gelen helikopter müdahale etti

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Alevkayası’nda yangın

Alevkayası’nın güneyindeki arazide dün 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Askeri atış alanı yanında başlayan yangına polis itfaiye ekipleri, sivil savunma ekipleri ve orman dairesi ekipleri müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine Türkiye’den helikopter geldi.
Yangın daha sonra çevre emniyeti sağlanarak kontrol altına alındı.
Öte yandan Yeşil Barış Hareketi başkanı Feriha Tel, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Feriha Tel’in paylaşımı şöyle:
“Üç gündür Alevkayası’nda yangınlar askerin hava sıcaklıklarına rağmen ısrarla top ve havan atışına devam etmesi nedeniyle çıkıyor!
Bu kez yangın Alevkayası-Görneç yolunun yukarısına geçti ve Alevkayası’nın sık ağaçlarla kaplı ormanına ulaşması an meselesiydi!
Bu bölgede; aşağıdaki atış alanı nedeniyle her yerde patlamamış mermi olabilme ihtimali de cabası, bu da olası büyüyen bir yangında yer ekiplerinin müdahale edememesi anlamına geliyor.
Helikopter mi? Hala adada konuşlanmış helikopter yok! Ama bizim için başka Alevkayası da yok!
 
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