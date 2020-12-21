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Alasya İlkokulu'nda 2 öğrenci pozitif

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Alasya İlkokulu'nda 2 öğrenci pozitif
Gazimağusa Alasya İlkokulu’nda okuyan iki öğrencinin PCR testinin pozitif çıktığı öğrenildi. 3 ve 4 sınıf olan 2 öğrencinin testlerinin pozitif çıkması dolayısı ile tedbir amaçlı okulda 3. ve 4. Sınıflar bugün okula gitmeyecek.
Öğrenciler ve öğretmenler ve de branş öğretmenleri de tedbir amaçlı izole olacaklar.Tedbir amaçlı tüm okula PCR testi yapılacak.
 
 
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