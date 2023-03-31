Alaniçi Kadınlar Derneği’nden Dayanışma Platformu’na 33 bin 640 TL bağış

Alaniçi Kadınlar Derneği üyesi kadınlar Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin yaralarının sarılmasına katkı koymak amacıyla Alaniçi ve civar köylerden topladıkları bağışları Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na (KTDP) verdi.

KTDP’den verilen bilgiye göre, Dernek yetkilileri bağış çekini, önceki gün Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, KTDP Koordinatörü Erçin Tekakpınar’a takdim etti.

