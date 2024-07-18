banner913
banner932
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
14 0
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
45 0
 
“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”
“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”
25 0
Sahillerde değişmeyen manzara
Sahillerde değişmeyen manzara
29 0
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
20 0
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
20 0
“Harekâtın kahramanı değil, sembolüyüm”
“Harekâtın kahramanı değil, sembolüyüm”
30 0
banner1032

Alaminyo şehitleri pazar günü anılacak

banner1020

banner974
Alaminyo şehitleri pazar günü anılacak
banner971
Alaminyo Şehitleri 21 Temmuz Pazar günü,  Değirmenlik’te yer alan Alaminyo Şehitler Anıtı önünde anılacak.
Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, anma töreni saat 19.30’da Şehitler Anıtı’na çelenklerin konulması ile başlayacak.
Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından törende, Değirmenlik Lisesi öğrencisi Yezda Kaçar ‘Şehitler’ adlı şiiri okuyacak.
Tören, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in konuşması ile tamamlanacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.