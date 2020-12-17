Alacaklı olduğunu iddia edip bıçak çekti

Mağusa’da 900 TL alacağı olduğunu iddia ettiği Eftal Vadeoğlu’nun eşinin iş yerine gidip Diana Vadeoğlu’na küfür ederek yüzüne tüküren, ardından Eftal Vadeoğlu’nun evine izinsiz girip Vadeoğlu’na bıçak çeken Hüseyin Toran tutuklandı





Mağusa’da Eftal Vadeoğlu isimli kişiden alacağı olduğu gerekçesiyle önce Eftal Vadeoğlu’nun eşinin çalıştığı iş yerine gidip Diana Vadeoğlu’na küfür ederek yüzüne tüküren, ardından ise Eftal Vadeoğlu’nun evine izinsiz girerek Eftal Vadeoğlu’na bıçak çeken Hüseyin Toran tutuklandı.

Toran, “Kanunsuz bıçak taşıma”, “Korkutmak maksadıyla bıçak taşıma”, “Mülke tecavüz”, “İtale-i lisan”, “Basit darp” ve “Rahatsızlık” suçlamaları ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Zanlı Toran, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken, mahkeme tarafından uygun görülen teminat şartlarını yerine getiremeyip cezaevine gönderildi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mehmet Uyguner mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Hüseyin Toran’ın 11 Aralık 2020 tarihinde Mağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine gidip eşinin kendisine borcunu ödemediğini iddia ederek konu iş yeri çalışanı Diana Vadeoğlu’nun üzerine tükürüp küfür ettiğini açıkladı. Olayın ayni gün polisin bilgisine getirildiğini ve zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini belirten Uyguner, tüm aramalara rağmen zanlının tespit edilemediğini açıkladı.

Zanlı Toran’ın bu kez 13 Aralık 2020 tarihinde Diana Vadeoğlu ile eşi Eftal Vadeoğlu’nun evine izinsiz girip mülküne tecavüz ettikten sonra tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ve tespit edilemeyen bıçağı korkutmak maksatlı Eftal Vadeoğlu’na göstererek kendisine borcu olduğunu iddia ettiği 900 TL’yi ödemesini istediğini açıkladı.

Zanlının 14 Aralık 2020 tarihinde Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını belirten Uyguner, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Zanlı Toran teminat şartlarını yerine getiremeyip cezaevine gönderildi.

