banner762
banner815
“Vergi ödemek çile olmamalı”
“Vergi ödemek çile olmamalı”
10 0
Eski mezunlar 50 yıl sonra buluştu
Eski mezunlar 50 yıl sonra buluştu
23 0
 
“Hakkımda Erdoğan’a hakaretten dava açıldı”
“Hakkımda Erdoğan’a hakaretten dava açıldı”
58 0
Famagusta Cup’ta ikinci gün tamamlandı
Famagusta Cup’ta ikinci gün tamamlandı
12 0
“Göz göre göre hasta oluyoruz”
“Göz göre göre hasta oluyoruz”
12 0
Famagusta Cup’da ilk gün farklı skorlar
Famagusta Cup’da ilk gün farklı skorlar
14 0
Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve nem uyarısı
Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve nem uyarısı
27 0
banner797

Akyiğit: “Teknecik’e yeni yakıt Cumartesi sabahı 08.00 civarlarında gelecek”

banner476

banner825
Akyiğit: “Teknecik’e yeni yakıt Cumartesi sabahı 08.00 civarlarında gelecek”
 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, yeni yakıtın Teknecik’e 6 Ağustos Cumartesi sabahı 08.00 civarlarında geleceğini; bu süreye kadar yeterli yakıt bulunduğunu açıkladı. 
Konu hakkında TAK muhabirine bilgi veren Akyiğit, Teknecik’te yakıtın azaldığı söylemlerinin doğru olduğunu ancak, Cumartesi gününe kadar yetecek yakıtlarının bulunduğunu kaydetti.
Akyiğit, stok yakıt ve kullanılan saat başı yakıt hesaplandığında, yeni yakıtın geleceği cumartesi gününe kadar Teknecik’te yakıt bulunduğunu, dolayısıyla elektrik kesintisi yaşanmayacağını belirtti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.