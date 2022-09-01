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Akyiğit gitti, Paşa geldi

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Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, genel müdürün kendi onayı olmadan görevden alınması nedeniyle görevinden istifa etti. Akyiğit’in yerine, Hüseyin Paşa atandı

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Akyiğit gitti, Paşa geldi

 
Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, görevinden istifa etti. Hasan Akyiğit,  istifa gerekçesinin yeni yapılandırılan ve göreve başlayan üst kademe yönetimin bozulmaya çalışılması ve genel müdürün kendi onayı olmadan görevden alınması olarak açıkladı. Akyiğit, ayrıca kurumda kaos ortamı yaratıldığını söyledi.
Hasan Akyiğit'in istifa açıklamasının tamamı şöyle: 
“Yeni yapılandırılan ve göreve başlayan üst kademe yönetimini bozulmaya çalışılması ve genel müdürün onayı olmadığı halde görevden alınması ve kurumda kaos ortamı yaratıldığından vatandaşlara ve Kıb-Tek’e sağlıklı ve doğru hizmet edemeyeceğimden 31/8/2022 tarihinden itibaren yönetim kurulu başkanlığından istifa ettim. Gereğini arz ederim.”
JET ATAMA
Öte yandan görevinden istifa eden KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit yerine, Hüseyin Paşa atandı.
Söz konusu atamanın, istifadan birkaç saat sonra gelmesi dikkat çekti.
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, yine Aktiğit’in istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine ise Gürdal Çuvalcıoğlu atandı.
 
 
 

Hasan Akyiğit
 

Hüseyin Paşa
 
 
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