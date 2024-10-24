banner913
banner932
Lefkoşa'da kazı yapılan alanlarda kalıcı asfaltlama çalışmaları başlıyor
Lefkoşa'da kazı yapılan alanlarda kalıcı asfaltlama çalışmaları başlıyor
28 0
Sami’nin hayalleri yarım kaldı
Sami’nin hayalleri yarım kaldı
290 0
 
Girne Rallisi Liman’da şov etabı ile başlayacak
Girne Rallisi Liman’da şov etabı ile başlayacak
43 0
Meteoroloji raporu... Sıcaklık 25-28 derece dolaylarında
Meteoroloji raporu... Sıcaklık 25-28 derece dolaylarında
39 0
Onkoloji hastanesi hemşireleri erken tanının önemini vurguladı
Onkoloji hastanesi hemşireleri erken tanının önemini vurguladı
29 0
İsias Davası’nda ara karar açıklandı… Bir sonraki duruşma 3 Aralık’ta
İsias Davası’nda ara karar açıklandı… Bir sonraki duruşma 3 Aralık’ta
33 0
İsias Otel duruşmasında taraf avukatların talepleri dinlendi.
İsias Otel duruşmasında taraf avukatların talepleri dinlendi.
33 0
banner1032

AKÜN Merkezi Cezaevi personeline yönelik seminer düzenledi

banner1020

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN), Lefkoşa Merkezi Cezaevi'nde gelişim semineri düzenledi.

banner1045
AKÜN Merkezi Cezaevi personeline yönelik seminer düzenledi
banner971
AKÜN’den verilen bilgiye göre, üniversiteden bazı akademisyenler, hizmet içi eğitim programı kapsamında Merkezi Cezaevi'nde "Hukuki Temel ve Cezaevi Mevzuatı, Güvenlik ve Kriz Yönetimi, Etik ve Profesyonellik, İletişim Becerileri ve Mahkum Yönetimi, Stres Yönetimi, Teknoloji ve Dijital Güvenlik" konularında eğitim verdi.
 
Seminerler, AKÜN ve Merkezi Cezaevi Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde, cezaevi personelinin yetkinliklerini artırma amacıyla düzenlendi.
 
AKÜN Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Öz iş birliğinin, üniversitenin topluma katkılarını artırma amacını yansıttığını ifade etti.


Etkinliğin, Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında önemli bir eğitim faaliyeti olduğu ve bu tür iş birliklerinin devam edeceği belirtildi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.