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Akü kabloları, aracı yaktı

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Mağusa’da aküsünün şarj edilmesi için bırakılan bir kişiye ait araçta, aküye bağlanan kabloların ısınması sonucu yangın çıktı

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Akü kabloları, aracı yaktı
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Gazimağusa’da önceki gün saat 16.30 sıralarında bir araçta aküye bağlanan kabloların ısınması sonucu yangın meydana geldi. 
Bir iş yerine, aküsünün şarj edilmesi için bırakılan şahsa ait araçta meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangında, aracın motor bölümü, makine kapağı, ön çamurlukları ile farları yandı.
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