“Aktif alkol tespitimiz halen yok”

Mihribah bebeğe otopsi yapan Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz, bebeğin vücudunda alkol bulunmasına rağmen bebeğin ölüm sebebinin alkolden olduğu bulgusuna ulaşmadığını, kesin ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkik sonucunda belli olacağını vurguladı

Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz, Yenidoğan Yoğun Bakım’da hayatını kaybeden bebeğin kesin ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkik sonucunda belli olacağını vurguladı.

Tutuklu hemşirelerden birinin avukatı aynı anda entübe edilen yedi bebekten birinin ölüm nedeninin solunum cihazı olduğunu iddia etti. Aletin depodan çıkarıldığı ve ayarları yapılmadan bebeğe bağlandığı ileri sürülüyor.

Kuzey Kıbrıs’ın tek Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz, iddiaların araştırılması için uluslararası yazışmaların tamamlandığını, organlardan alınan doku örneklerinin polis eşliğinde dün Türkiye’ye gittiğini kaydetti.

Dr. Deniz, bebekte alkol tespiti yapıldığını ancak ölüm nedeninin alkol, organ hastalığı ya da solunum cihazıyla ilgili olup olmadığının henüz kesinleşmediğini ifade etti. Bebekte Pnömotoraks (Akciğer Sönmesi) bulgusuna rastlanmadığını ancak her iki taraftan tüp takıldığına dair izler bulunduğunu kaydetti.

Solunum cihazlarının yanlış ayarlanması sonucu akciğerlerde yırtık oluşabileceğine dikkat çeken Dr. Deniz, bilirkişi raporlarını ve hekim beyanlarını beklediğini belirtti.

Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz şöyle dedi:

“İddia edilen Pnömotoraks (Akciğer Sönmesi) dediğimiz şey; akciğerde yırtık oluşması göğüs boşluğuna hava çıkması. Biz bu yönde bir bulgu tespit etmedik. İleri tetkik için Türkiye’ye gönderdik. Bizim bulgumuz bebeğe iki taraftan hem sağından hem solundan tüp takılmış bu da iddia edilen konu ile ilgili bir tespit yapıldığını gösteriyor ancak biz otopside yaptığımız testlerde Pnömotoraks (Akciğer Sönmesi) tespit etmedik. İddia edilen durumla ilgili herhangi bir bulgu tespit etmedik ancak akciğerlerin durumu ile ilgili patoloji raporuna göre tekrar değerlendireceğiz.

Ben babaya alkol tespiti olduğunu söyledim. Alkol olduğu tespitinde bulunduğumuzu söyledim. Ölüm nedeninin alkole mi herhangi mi organ hastalığına mı ya da basınçlı hava verilmesine bağlı olduğunu henüz bilmiyoruz.

Bebekte alkol tespiti yapıldı, cihazla ilgili ya da bebekte Pnömotoraks (Akciğer Sönmesi) geliştiğine dair benim bulgum yok ancak bebeğe göğüs tüpü takıldığına dair izler var. Bu da bu müdahalenin yapıldığını gösteriyor. Doktorların bunu yapma gerekçesine dair bende bilgi yok. Bu rapor elime ulaşınca yorumu ancak öyle yapabilirim.

Bebekte Pnömotoraks’ın (Akciğer Sönmesi) otopsi sırasında tespit edilmediğini dile getiren Deniz, “ancak kişi canlı iken Pnömotoraks (Akciğer Sönmesi) olabileceği yönünde tanı ile göğüsün iki tarafından göğüs boşluklarına tüp yerleştirildiğine yönelik yaralar olduğunu gördüm. Bu da benim, otopsi sırasında göremememin sebebi, yapılan işlemin mevcut Pnömotoraks halini sonlandırdığı ve akciğerlerinin normal genişleyebildiği anlamına geliyor; olası bir akciğerinde herhangi bir hastalık veya bir yaralanma var mı yok mu bu ileri tetkik için aldığım organların ve dokuların incelenmesiyle ortaya çıkacak.” şeklinde konuştu.

Bebeğin vücudunda alkol bulunmasına rağmen bebeğin ölüm sebebinin alkolden olduğu bulgusuna ulaşmadığını kaydeden Deniz, “Alkolün kendisi değil metaboliti tespit edildi. Aktif alkol tespitimiz halen yok.” şeklinde konuştu.

Bebeğin alkolden mi ya da bir başka hastalıktan mı öldüğünün ancak dokuların incelenmesiyle ortaya çıkacağını vurgulayan Deniz, bebeğin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmasını da hastane hekimlerinin istediğini kaydetti.