Akşamdan sabaha 20 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün akşamdan bu yana 20 yeni vaka belirlendiğine işaret ederek salgının bu seviyeye gelmesinin sebebinin alınan kararların bir kısmına uyulmaması olduğuna vurgu yaptı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün akşamdan bu yana 20 yeni vaka belirlendiğine işaret ederek, iki bölgenin kapanmasının ardından bir hafta içinde vakalarda düşüş gözlemlenebileceğini söyledi.

15 merkezde aşılama yapıldığını belirten Pilli, aşı olduğu sürece günde 5 bin aşı yapılabilecek hazırlıkta olduklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de katıldığı programda koronavirüsle mücadele konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli, 20’ye yakın yeni vaka tespit edildiğini belirterek, iki bölgeyi kapattık bir hafta içinde vakaların düşmesi bekleniyor” dedi.

Erken tedbir alınırsa başarının artacağını ifade eden Pilli, “Ucu kaçmadı. Pandemi Merkezi’nde 88 hasta var. Otellerde 188 vaka var. Gelen vakaların çoğunde akciğerinde sorun var. Doktorlarda yorulma olmasına rağmen süreci yönetiyoruz. Vaka sayısında yukarıya değil, aşağıya çekmeliyiz. Bir haftaya kadar düşmeye başlayacak. Tabii ki bu tedbire bağlı. Lefkoşa’ya diğer ilçelerden kişi gelmemeli. Hareketi kısıtlamak lazım. 4 kişinin işini 1 kişi yapıyorsa 1 kişi gitmeli. Sokaklarda biraz kalabalık var” dedi.

Bakan Pilli, hastanenin şu an itibariyle mevcut hasta sayısını tolere edebilir noktada olduğunu belirterek, Pandemi Hastanesi’nin de çalışmaya başladığını hatırlattı.

Salgının bu seviyeye gelmesinin sebebinin alınan kararların bir kısmına uyulmaması olduğuna işaret eden Pilli, “herkes kendine düşen görevi alsaydı, bugün bu duruma gelinmezdi. Eskiyi kapatıp, yeni bir sayfa açıp, savaşı kazanmalıyız” ifadelerini kullandı.

Bakan Pilli, hastalığın seyrinin daha ağır olmasının sebebinin ise mutasyondan çok temaslıların kendini gizlemesi ve hastaneye geç başvurması olarak gösterdi.

Pilli, “Mutasyondan ziyade; bu durumun birkaç sebebi var. Bunlardan biri kış olması…Kışta gribal enfeksiyon artar. Kapalı ortamda yaşar, bulaş seviyesi yüksektir. Daha fazla virüs alınıyor. Ağır vakalara bulaşıyor. Bu daha da ağırlaşıyor. Ayrıca temaslı takibi çok önemli. Pozitif vakalar, solunum zorluğu çekmeye başladıktan sonra hastaneye başvuruyor. +++ İşyerleri çalışanlarını tehdit ediyor ve gizlemelerini istiyor. Temaslılar kendini gizliyor hastalanınca ve ağırlaşınca hastaneye geliyor. Bu kez zatürreye dönüyor” dedi.

Pandemide tedaviden önce, tedbir almanın önemli olduğunu vurgulayan Bakan Pilli, hastalığı artık gençlerin de çok ağır yaşadığına dikkat çekti. Pilli, “40 yaşındaki bir gencimizi kaybettik.Yoğun bakımda sıkıntı çeken bir sürü genç var” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, aşılanmanın önemine de işaret ederek, 15 merkezde aşılama yapıldığını, aşı olduğu sürece günde 5 bin aşı yapılabilecek hazırlıkta olduklarını söyledi. Pilli, “İkinci doz aşının yanında hızlı yol alabilmek için 50 bin aşı gelmesini istiyoruz” dedi.



İkinci aşılamalardan sonra antikor testlerinin de yapılacağını belirten Pilli, ülkede günlük yapılan PCR test sayısının ise yeterli olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, “Rastgele testlerimiz de olacak. 2 bin, 3 bin test bizim için yeterlidir. İstatistiğini yaptık. Nüfus ve pandemiye göre test sayımız yeterli. Test sayımızı artıracağız” dedi.