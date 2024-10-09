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Akşam sağlık sorunu yaşayan Ali Pilli Kolan Hastanesi’nde müşahede altında tutuluyor

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, eski Sağlık bakanlarından Ali Pilli’nin, dün akşam yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Kolan Hastanesi’nde müşahede altında tutulduğu belirtildi.

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Akşam sağlık sorunu yaşayan Ali Pilli Kolan Hastanesi’nde müşahede altında tutuluyor
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TAK muhabirinin Ali Pilli'nin doktoru Dr. Hasan Feray’dan aldığı bilgiye göre, yaşadığı hiper tansiyon atağı nedeniyle 24’e 13 tansiyonla önce Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne başvuran Ali Pilli'ye burada ilk müdahale yapıldı. Tansiyonunun düzeltilmesinin ardından Ali Pilli’nin Kolan Hastanesi’nde müşahede altına alındığını ifade eden Feray, Pilli’nin durumunun şu anda iyi olduğunu kaydetti.
Feray, bir süredir yaşadığı yüksek tansiyon ve kalp damar rahatsızlığı bulunması nedeniyle Pilli’nin stresli ortamlardan uzak tutulması amacıyla müşahede altında kalmasının uygun bulunduğunu söyledi.
Feray, Pilli’in şu anda acil anjiyo gerektiren bir durumu bulunmadığını da ifade ederek, öğleden sonra çıkacak tahlil sonuçlarına göre durumunun değerlendirileceğini belirtti.
 
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