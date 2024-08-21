banner913
banner932
Turizm engellemeleri kabul edilemez
Turizm engellemeleri kabul edilemez"
15 0
13. Yenİboğaziçi Pulya Festivali’nde renkli gece
13. Yenİboğaziçi Pulya Festivali’nde renkli gece
10 0
 
Asgari ücret için çağrı
Asgari ücret için çağrı
24 0
Alışveriş çilesi
Alışveriş çilesi
13 0
İnternete yüzde 100 zam
İnternete yüzde 100 zam
19 0
Antalya'da 10 milyon turist rekoru
Antalya'da 10 milyon turist rekoru
33 0
“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” serisinin 3. kitabı tanıtıldı
“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” serisinin 3. kitabı tanıtıldı
41 0
banner1032

"Akritas Planı’nın benzeri uygulanmaya çalışılıyor"

banner1020

Meclis Başkanı Töre, Rum yönetiminin KKTC turizmini hedef alan girişimine tepki gösterdi ve Rumların silahla yapamadıklarını ekonomik, siyasal ve sosyal abluka uygulayarak yapmaya çalıştığını ancak bunu başaramayacağını kaydetti

banner1045
"Akritas Planı’nın benzeri uygulanmaya çalışılıyor"
banner971

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Rum yönetiminin KKTC turizmini hedef alan girişimine tepki gösterdi.

Töre, Rumların Kıbrıs’ı bir Helen adası olarak gördüğünü, Rum fanatizminin durmak bilmediğini, bundan dolayı da KKTC ekonomisini çökertmek için hesap kitap yaptığını söyledi.

Töre, Rumların silahla yapamadıklarını ekonomik, siyasal ve sosyal abluka uygulayarak yapmaya çalıştığını ancak bunu başaramayacağını kaydetti.

Akritas Planı’nın benzerinin farklı yöntemlerle uygulanmaya çalışıldığını belirten Töre, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in bir yandan müzakere istediğini, diğer yandan da KKTC’ye yönelik müdahalelerde bulunmaya çalıştığını dile getirdi.

 “Hristodulidis’i aklı selime davet etsek de gelmeyecektir” diyen Töre, Rum liderin Kıbrıs Türk halkını "hor ve azınlık" gören bir zihniyete sahip olduğunu belirtti.

Töre, Rum - Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı Helenleştirme çabalarından vazgeçmediğini kaydederek, Hristodulidis olduğu müddetçe de bir yumuşama olmayacağını ifade etti.

Töre, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlere de çağrıda bulunarak, Rum Yönetimi’nin takındığı tavrı görmelerini istedi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.