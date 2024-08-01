Akpınar’dan Toplumsal Direniş Bayramı mesajı

Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı mesajla kutladı.

Akpınar, Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 66’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 48’inci kuruluş yıl dönümlerini kapsayan “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" mesajında “Köklerimizin Ada’mızda; Atalarımızın mukaddes kanları ile sulanarak toprağa salındığı 453 yıl öncesini, bugün minnet ve şükran ile yad ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Şehitlerin aziz hatırları önünde saygıyla eğildiğini belirten Akpınar, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yüzyılda, ulusların direniş ve bağımsızlık şecereleri arasında 'ne mutlu ki' en müstesna kahramanlık örneklerinden birinin adını koyan; Türk Mukavamet Teşkilatı’nın 66'ıncı ve onun devamı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 48'inci kuruluş yıldönümlerini de en kalbi duygularımız ile kutluyoruz. Sonuna kadar hakkımız olan ve kuşaktan kuşağa onurla bugünlere getirdiğimiz; varlığımızı temin eden tüm değerlerin aydınlığında, 'Toplumsal Direniş Bayramı'mızı bir kez daha idrak etmekten bahtiyarlık duyuyoruz.

Kahraman halkımızın eşsiz mücadelesi, ruhlarımızdaki 'Köklerimizin Gücü'nden kaynaklanan 'sonsuz himaye' ve elbette Anavatan Türkiye'nin desteği ile ülkemizin muteber yarınlarına yönelik inancımızı koruyoruz. Tarih bize, her zamanki gibi yine atalarımızın öğütlerini hatırlatmakta, ve kökleri sarsılmaz ulusumuzun değerlerine sımsıkı sarılmamızı bir kez daha anlatmaktadır. Onların; 'En değerli rütbe şehitliktir' diyerek, kuşaktan kuşağa onur ve kahramanlıklar ile devrettiği; varlığımızı temin eden tüm ulusal değerler, artık bizim ve sonraki nesillerimizin sorumluluğundadır.

Toplumsal Direniş Bayramımız kutlu olsun, daim olsun."

