AKP, su tamiratını da bize ödetti

KTÖS: “Kuzey Kıbrıs’a su satma projesini yandaş şirketlere yaptıran AKP, projenin bedelini beş yıldan beri bize ödetiyor. Yıllık 100 milyon TL su ücreti ödediğimiz yetmezmiş gibi tamiratın bedelini de bizim sırtımıza yıktı”



Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Türkiye’den Su Temin Projesi kapsamında adaya su getiren boruların tamirat masraflarının KKTC tarafından ödendiğini savunarak, bu durumu eleştirdi.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerini de eleştiren Elcil, “Yıllık olarak 100 milyon TL su ücreti ödediğimiz yetmezmiş gibi tamiratın bedeli de bizim sırtımıza yıkılmıştır” ifadelerini kullandı.

Elcil’in açıklaması şöyle:

“Adamızın kuzeyini koloni haline getiren Sn. Erdoğan ve AKP Hükümeti, bağımlılığı artırmak için yaptıkları tüm yatırımların bedelini Kıbrıs Türk toplumunun boynuna “borç” diye asmaya devam etmektedirler.

Kurtarılmanın bedeli çok ağır olmakla birlikte bu diyet borcu, her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. 1974 yılından beri TC’nin kuzey Kıbrıs için harcadığı her kuruş, Kıbrıslı Türklerin boynuna borç olarak asılırken, Türk Lirası kullanmanın, faiz uygulamalarının, Türkiye’den yapılan ithalatın, hava sahamızı kullanmadan elde edilen gelirlerin, yağmalanan ülkemizin kaynaklarının Türkiye’ye kazandırdığı milyarlarca dolar hiç konuşulmamaktadır. 1974 yılından beri maddi olarak ödediğimiz bu diyet yetmezmiş gibi göçlerle, acılarla ve istikrarsız bir Kıbrıs’ta her gün hayatlarımızla bu borcu ödemekteyiz.

Kuzey Kıbrıs’a su satma projesini yandaş şirketlere yaptıran AKP, projenin bedelini beş yıldan beri bize ödetmektedir. Yıllık olarak 100 milyon TL su ücreti ödediğimiz yetmezmiş gibi tamiratın bedelini de bizim sırtımıza yıkmıştır. Yerli müteahhitlerimizin 30 milyon bedel biçtiği hastaneyi bile 100 milyona çıkarıp bunu da hanemize yazan anlayış sahipleri Kıbrıs Türk toplumunu değil kendi çıkarlarını düşünmektedirler.

Başta AKP tarafından cumhurbaşkanlığı makamına oturtulan Sn. Ersin Tatar olmak üzere siyasi arenada AKP’ye hizmet etmeyi milliyetçilik sanan siyasiler ise halka ödettikleri bedeller üzerinden şükran çekerek ve yağcılık yaparak halkımızla alay etmektedirler.

Kıbrıs Türk toplumu bugüne gelene kadar toplumsal varlığı için, kanı ile canı ile çok bedeller ödemiştir. Kıbrıs Türk toplumuna dayatmalar yaparak dilenci konumuna sokmak hiçbir kimsenin haddine değildir. AKP’nin Kıbrıs Türk toplumuna dilenci ve besleme muamelesi yaparken, maddi ve manevi olarak bunun bedelini kat kat aldığı açıktır. Maddi hesaplaşma istenirse İncirlik Üssü için Türkiye’nin Amerika’dan yıllık aldığı kira ve kuzey Kıbrıs’ı 1974’ten beri askeri üs olarak kullanması sonucu ödemesi gereken kirayı karşılaştırabiliriz. Hodri meydan!”