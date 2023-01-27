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Akol Grup, “Bağımsız Medya Grubu” adında medya şirketi kurdu

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Kıbrıs Türk medyasında yeni oluşum

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Akol Grup, “Bağımsız Medya Grubu” adında medya şirketi kurdu
AKOL inşaat şirketi, medya sektörüne de girdi. Kıbrıs Türk medyasına yeni katılan “Bağımsız Medya Grubu” önceki akşam düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.
Gönyeli’deki Concorde Tower Hotel’de yer alan tanıtım etkinliğine, aralarında
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yer aldığı çok sayıda davetli katıldı.
Sırasıyla Bağımsız Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay’ın, Akol Grup ve Bağımsız Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Şanal’ın ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşma yaptığı etkinlikte, Bağımsız Medya Grubu’nda görev alan gazeteciler tanıtıldı.
 
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