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Akıncılar-Luricina kapı insiyatifi'nden eyleme katılım çağrısı

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Akıncılar-Luricina kapı insiyatifi'nden eyleme katılım çağrısı
21 Temmuz 2020 Salı 09:50

 

İnisiyatiften yapılan açıklamada, “çıkmaz sokağa dönüşen Akıncılar’ın yeniden hayat bulması için” Güney Kıbrıs’a resmi geçiş kapısı açılmasının önemine dikkat çekildi. 
26 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de bu amaçla Akıncılar köy meydanından kapı açılması istenen noktaya yürüyüş gerçekleştirileceği hatırlatılan açıklamada, yürüyüş için saat 17.30’da köy meydanında toplanılacağı belirtildi. 
İnisiyatifin eş başkanları Belediye Başkanı Hasan Barbaros ile Muhtar Mustafa Eğmez, “Akıncılar’da (Lurucina) doğup büyüyen; yaşamını orada sürdürmeye devam eden; faklı sebeplerle Akıncılar’dan göçmek zorunda kalan; 1958 ve 1963’te Akıncılar’a göç edip yaşamının bir bölümünü orada geçiren; Akıncılar ile gönül bağı olan; oradaki dost ve arkadaşlarının bu haklı talebini destekleyen herkesi” eyleme katılmaya çağırdı. 
Barbaros ile Eğmez, Akıncılar’a yeniden hayat verecek, bölge ekonomisinin canlanmasına katkı koyacak, iki toplum arasındaki iletişimi kolaylaştıracak ve arabalı geçişlerde Metehan Kapısı’nın yükünü azaltacak olan Akıncılar-Limbia kapısının açılmasına destek veren siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin de, Akıncılar halkının yanında olduklarını göstermek için Pazar günü köyde olmalarını istedi. 
Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi açıklamasında, “Lurucinalıların haklı talebini ilgili tüm taraflara duyurma hedefindeki yürüyüşün bir şölen havasında gerçekleşeceği” de vurgulandı. 

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