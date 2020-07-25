Akıncılar'da yarın eylem var

Akıncılar ile Limya arasında sınır kapısı açılması için pazar günü eylem yapılacak

Akıncılar/Lurucina Kapı İnisiyatifi, Akıncılar ile Güney Kıbrıs’taki Limya arasında sınır kapısı açılması talebiyle Pazar günü eylem yapacak.

Konuyla ilgili Akıncılar/Lurucina Kapı İnisiyatifinden yapılan açıklamaya göre, Pazar günü saat 17.30’da Akıncılar Köy Meydanı’nda toplanılmasıyla başlayacak eylem kapsamında 18.00’de yürüyüşe geçilecek.

Karnaval havasında müzik eşliğinde gerçekleştirilecek yürüyüşün ardından inisiyatifin eş başkanları Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros ve Muhtar Mustafa Eğmez basın açıklaması yapacak.

Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi, Akıncılar’da Kuzey ile Güney arasında geçiş kapısı açılmasını sağlama çalışmalarını daha koordineli yürütme hedefiyle görev bölümü yaparak 6 komisyon oluşturmuştu.

İnisiyatifin, basınla ilişkilerini sürdürmek üzere Basın Komitesi; kapı açılması hedefinde yapılacak eylem ve gösterileri organize etmek üzere Eylem Komitesi; mücadelede kullanılacak görsel ve sloganları belirlemek üzere Grafikler ve Slogan Komitesi; yine aynı hedef doğrultusunda lobi çalışmaları yürütmek üzere Lobi Komitesi kurulmuştu.

Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi, iç disiplinini sağlamak ve kamuoyuna paralel mesajlar verilmesi hedefiyle Disiplin Komitesi de kurarken, 5 üyesini de İnisiyatif Sözcüsü olarak görevlendirmişti.

Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi Eş Başkanı Hasan Barbaros daha önce yaptığı açıklamada, Lurucinalı olup başka yerlerde ikamet eden, yaşamının bir bölümünü Lurucina’da geçiren ve Lurucina’ya gönül veren herkesi 26 Temmuz Pazar günü yapılacak yürüyüşe katılarak, Akıncılar ile Güney Kıbrıs’taki Limya arasında sınır kapısı açılması mücadelesine destek vermeye çağırmıştı.

İnisiyatifin eş başkanı muhtar Mustafa Eğmez de, eylem ve yürüyüş için dileyen sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin de destek verebileceğini belirterek, katılım için özel bir davet veya çağrı yapılmayacağını kaydetmiş ve mücadeleye destek veren herkesi Pazar günü saat 17.30’da Akıncılar’a gelmeye çağırmıştı.