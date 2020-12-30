Akıncılar'da bir pozitif vaka daha

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dün köyleri Akıncılar'da yapılan PCR testleri sonucunda 1 kişin daha test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

Bu arada daha önce PCR testleri pozitif çıkan 2 kişinin tedavi süreçleinin tamamlanması sonucunda evlerine döndüğünü belirterek bölge halkına korunma sürecine devam etmeleri çağrısı yaptı.

Hasan Barbaros'un paylaşımı şöyle:

"Arkadaşlar iyi akşamlar,dünkü pcr sonuçlarımızı aldık,almaya da devam ederiz,maalesef üzülerek belirteyim bir arkadaşımız pozitif,evde izole olmasına rağmen temaslı olduğundan dolayı pcr I pozitif oldu. Gönül arzu ederdi ki sıfır vaka ile taramayı bitirelim ama olmadı,başlattığımız korunma sürecini devam ettirmemiz gerekir,tesellimiz bu gün iki arkadaşımız tedavi sürecini tamamlayarak evine döndü.Bir an evvel tüm arkadaşlarımızın tedavilerini tamamlayarak evine dönmesi dileklerimle sağlıkla kalın.Maske ,mesafe,hijyen,bu işin hiç şakası yok."